«Эстафета Победы» стартовала в Брестской крепости

А завершится она в Москве 28 мая В мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» стартовала международная патриотическая акция «Эстафета Победы», приуроченная к годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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