«Это плавучий аэродром»: Российский адмирал выступил против размещения ударного оружия на борту перспективного авианосца

Перспективный российский авианосец не должен иметь ударное оружие, об этом заявил экс-замначальника главного штаба ВМФ РФ, вице-адмирал в отставке Владимир Пепеляев, отвечавший за разработку проекта авианосца в Крыловском НИИ.