Подростка ударило током на железнодорожном мосту в Приморье

На железнодорожных путях вблизи Уссурийска тяжело пострадал 14-летний подросток. Выяснилось, что мальчик вскарабкался по балкам моста и на самой вершине получил удар электрическим током.
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