Россия посмотрит экономические предложения спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера, но политических уступок со стороны Москвы не будет.
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