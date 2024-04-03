Экипажи Су-25 ракетами поразили подразделения ВСУ на северодонецком направлении

Все заданные цели были поражены Экипажи штурмовой авиации ВКС России на самолётах Су-25 нанесли удар подразделениям украинской армии на северодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
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