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Русофоб и антисоветчик Рязанов

Русофоб и антисоветчик Рязанов

Русофоб и антисоветчик Рязанов   Не думал, что когда-нибудь буду согласен на 100% с точкой зрения радиостанции "Эхо Москвы", и, тем более, с мнением глуповатой и вздорной бабенки - Ксении Лариной.

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Комментарии
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Владимир Петров
Не, Гуреев, это ты придурок. И в чём ты увидел у меня русофобию?
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12 час.
A
Anodtat
А заводы тоже прибалты сами строили?
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6 час.
Владимир Петров
Они их не хотели - Москва навязала. И прислала русских рабочих и ИТР. Туземцы были против, но боялись Сталина и по инерции - до Горби... Процент русских приближался к 50% - латыши паниковали, что ассимилируются... Хвалиться перед ними тем, что мы им заводы построили не стоит: они уверены, что советская промышленность была отсталой, антиэкологичной и была оплотом чуждых культурно мигрантов. Как ныне в РФ воспринимают гастарбайтеров из С. Азии. Я считаю, что СССР был прав, когда размещал промышленность там, где ему было надо, по законам экономической географии. И неправ в том смысле, что средства русского народа вбухивались в &quot;подъём национальных окраин&quot;. Как коренные жители относились к навязанной им индустриализации, стало ясно после падения СССР: они посадили рулить экономикой национальных пеньков - и те всё сдали в металлолом, став миллионерами... И даже эти миллионеры не благодарны русским за насильственное облагодетельствование. &quot;Загнать железной рукой к счастью&quot; народы не удалось.
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1 час.
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