Русофоб и антисоветчик Рязанов

Владимир Петров

Они их не хотели - Москва навязала. И прислала русских рабочих и ИТР. Туземцы были против, но боялись Сталина и по инерции - до Горби... Процент русских приближался к 50% - латыши паниковали, что ассимилируются... Хвалиться перед ними тем, что мы им заводы построили не стоит: они уверены, что советская промышленность была отсталой, антиэкологичной и была оплотом чуждых культурно мигрантов. Как ныне в РФ воспринимают гастарбайтеров из С. Азии. Я считаю, что СССР был прав, когда размещал промышленность там, где ему было надо, по законам экономической географии. И неправ в том смысле, что средства русского народа вбухивались в "подъём национальных окраин". Как коренные жители относились к навязанной им индустриализации, стало ясно после падения СССР: они посадили рулить экономикой национальных пеньков - и те всё сдали в металлолом, став миллионерами... И даже эти миллионеры не благодарны русским за насильственное облагодетельствование. "Загнать железной рукой к счастью" народы не удалось.