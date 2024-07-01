Прокуратура выясняет, как из окна дома по улице Черкасова выпал маленький ребенок

Пострадала четырехлетняя девочка Прокуратура Калининского района Петербурга устанавливает причины падения малолетнего ребенка из окна многоквартирного дома по улице Черкасова, сообщает пресс-служба ведомства.
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