Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

«Собираюсь ли в политику? Куда мне с моим характером». Устюгов ответил на вопросы болельщиков

Олимпийский чемпион Пекина-2022 в эстафете Сергей Устюгов ответил на вопросы болельщиков в соцсети. – Какая мотивация на сезон от 1 до 10? – Прогнозы – это дело я не люблю, как пойдет по ходу сезона.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх