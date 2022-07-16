«Собираюсь ли в политику? Куда мне с моим характером». Устюгов ответил на вопросы болельщиков

Олимпийский чемпион Пекина-2022 в эстафете Сергей Устюгов ответил на вопросы болельщиков в соцсети. – Какая мотивация на сезон от 1 до 10? – Прогнозы – это дело я не люблю, как пойдет по ходу сезона.