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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Масалитин о ЦСКА: «У форвардов нет должного взаимодействия. Хочется такого тандема, как Азмун и Дзюба»

– По-вашему, какие линии ЦСКА, что называется, недотягивают? – Подводят форварды. Ну нет у них должного взаимодействия, и все тут! Примеры, как должны действовать нападающие, мы видели и видим постоянно в тех же больших европейских клубах: они обязаны чувствовать и дополнять друг друга.

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