БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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"Пока мы строили колодцы". В США сделали неожиданное заявление о России

"Пока мы строили колодцы". В США сделали неожиданное заявление о России

Техническое превосходство России в сфере вооружений неоспоримо, и самые эффективные системы могут быть использованы в потенциальном прямом столкновении с НАТО, заявил американский эксперт по разведке и генеральный директор BT Consulting LLC Ли Слашер в соцсети Х.

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