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Закон, порядок, государство

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В Бердянске Запорожской области полицией задержана лжесоцработница, похищавшая деньги у пенсионеров

В течение 2023 года в полицию города Бердянска Запорожской области поступали сообщения от пожилых местных жителей о совершённых в отношении них мошенничествах.

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