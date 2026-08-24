Руководитель следственного управления СК России по Ивановской области провел прием граждан в Шуе

Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области Дмитрий Аркадьевич Позовский провел личный прием граждан в следственном отделе по городу Шуя следственного управления.
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