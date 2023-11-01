Гастроэнтеролог объяснила, почему полезно употреблять рыбу, тофу и яйца

Алла Губина считает, что употребление некоторых продуктов способно снизить риск развития ракаНа сайте "Роскачества" были опубликованы рекомендации по питанию, которые помогут снизить риск развития рака на 10–20%.
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