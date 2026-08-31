Самозапрет на ставки и ипотечные каникулы для семей: гид по законам сентября

С началом сентября в России вступят в силу очередные изменения в нормативных правовых актах. Россияне смогут установить самозапрет на участие в азартных играх, семьи с детьми – оформить ипотечные каникулы, а крупные банки начнут подключать клиентов к цифровому рублю.