Приложение «Авито» вновь доступно в App Store после пропажи из магазина

Сервис пропадал по неизвестным причинам Приложение «Авито» вновь стало доступно для скачивания в App Store после пропажи из магазина в ночь на вторник, сообщила компания в своем официальном телеграм-канале.
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