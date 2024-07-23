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Петербургский дневник

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Приложение «Авито» вновь доступно в App Store после пропажи из магазина

Сервис пропадал по неизвестным причинам Приложение «Авито» вновь стало доступно для скачивания в App Store после пропажи из магазина в ночь на вторник, сообщила компания в своем официальном телеграм-канале.

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