Нарышкин заявил, что не обсуждал «Орешник» с главой ЦРУ

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин не общался с главой Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом в контексте испытания «Орешника» и использования украинскими боевиками западного дальнобойного оружия.
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