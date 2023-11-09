Тренер Газзаев не увидел ничего плохого в зависимости "Зенита" от бразильцев

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев признался, что не понимает людей, которые критикуют петербургский "Зенит" из-за того, что игра команды строится прежде всего на двух-трех исполнителях, и высказался о бразильских игроках Венделе и Клаудиньо.
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