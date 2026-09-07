Появилась афиша спортивных мероприятий в Калуге с 7 по 13 сентября. 9 сентября - Фонбет Кубок России по футболу "Путь регионов" (1/4 финала) и Чемпионат России по футболу дивизион "А" Второй лиги группа "Золото" (9 тур).