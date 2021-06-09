Кировский волонтёр принёс Осипову хрен

Таким образом общественник хотел заступиться за школьников, которые не так давно заняли призовые места во Всероссийской олимпиаде и получили в подарок от горадминистрации кетчуп и майонезАктивист Сергей Постников опубликовал в своих соцсетях ролик.
Таким образом общественник хотел заступиться за школьников, которые не так давно заняли призовые места во Всероссийской олимпиаде и получили в подарок от горадминистрации кетчуп и майонезАктивист Сергей Постников опубликовал в своих соцсетях ролик.
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