ВТБ - долгожданная экспроприация

Вчера поздно вечером стало известно о том, что Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому ВТБ и его дочерние организации фактически получили право исключать доли иностранных инвесторов из уставного капитала:"Разрешить совершение Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и лицами, находящимися под его контролем, сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями указанного акционерного общества и (или) акциями (долями в уставных капиталах) таких лиц", - говорится в распоряжении.