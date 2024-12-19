Небензя призвал прекратить вмешательства в конфликт в Судане

Совет Безопасности (СБ) ООН и отдельные страны должны прекратить вмешательства в конфликт в Судане. Об этом 19 декабря заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Судану.
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