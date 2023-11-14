Запад напуган сюрпризами от Путина: Россия выпустила на волю "всепогодного убийцу". Теперь лиходеям негде скрыться

В Пентагоне царит недоумение - почему Россия прекратила применять свои стратегические бомбардировщики, наводящие ужас на противника? Ведь эта техника очень удачно справлялась с выполнением задач направленных на уничтожение интересующей РФ инфраструктуры.
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