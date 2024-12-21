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Сане заявил о желании остаться в «Баварии»: «Дела идут хорошо»

Сане заявил о желании остаться в «Баварии»: «Дела идут хорошо»

Нападающий «Баварии» Лерой Сане высказался о своем будущем в немецком клубе.Нападающий «Баварии» Лерой Сане высказался о своем будущем в немецком клубе.

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