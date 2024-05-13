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Макронов не жалеть! Наши воюющие блогеры объявили охоту на «диких гусей» из Франции

Макронов не жалеть! Наши воюющие блогеры объявили охоту на «диких гусей» из Франции

Париж в печали: на Украине отправился к Бандере «лучший альпийский стрелок» Заявив, что натовские вояки присутствуют на Украине, премьер-министр Польши Дональд Туск не стал уточнять, из каких именно стран военнослужащие и в каком количестве.

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Комментарии
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Eduard
Мы говорят французы с народом России не воюем,просто отправляем Украине оружие и наемников по россиянам стрелять.Бтакая &quot;французская народная забава&quot;,а так ничего плохого россиянам не желают!
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19 мин.
Eduard
Украина в ЕС И НАТО,это &quot;нож у спины&quot;!
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18 мин.
Eduard
Эти наемники заробатывают убийством! Так что земля ему битым стеклом!
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15 мин.

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