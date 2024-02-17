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Глава МИД КНР заявил о способствующих мировой стабильности отношениях РФ и Китая

Глава МИД КНР заявил о способствующих мировой стабильности отношениях РФ и Китая

Отношения России и Китая способствуют мировой стабильности и отвечают общим интересам двух стран. Об этом 17 февраля заявил министр иностранных дел КНР Ван И, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

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