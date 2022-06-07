Пять худших типов кандидатов на работу и что с ними делать

Пять худших типов кандидатов на работу и что с ними делать

Наём сотрудников — очень трудоёмкая работа. Порой, чтобы закрыть одну вакансию, приходится провести сотню интервью — и не факт, что выбранный кандидат примет предложение о работе.

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