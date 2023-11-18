Американские элиты в ноябре потихоньку начали осознавать, что пятаком кирпичную стену не прошибёшь — надежды сломать или победить Россию нет, так что тратить деньги на Киев уже нет особого смысла.
США предлагают Киеву сдаться
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонид Попивняк
)))))...вот прям интересно.....цитата"«надо заставить Путина пойти на переговоры"......)))).....да ВВП и не отказывается от переговоров.....подписание полной и безоговорочной капитуляции окраины.....вот и вся суть переговоров........
Ответить
11 час.
Юрий Золотарев
Я не кровожаден, но: лучше, чтобы все они, бандеровское семя, СДОХЛИ!!
Ответить
11 час.
A
Antanas
Бесмысленная резня.Украине победы не видать.👍👍👍👍👍.
Ответить
9 час.
Свежие комментарии