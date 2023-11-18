Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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США предлагают Киеву сдаться

США предлагают Киеву сдаться

Американские элиты в ноябре потихоньку начали осознавать, что пятаком кирпичную стену не прошибёшь — надежды сломать или победить Россию нет, так что тратить деньги на Киев уже нет особого смысла.

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Комментарии
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Леонид Попивняк
)))))...вот прям интересно.....цитата&quot;«надо заставить Путина пойти на переговоры&quot;......)))).....да ВВП и не отказывается от переговоров.....подписание полной и безоговорочной капитуляции окраины.....вот и вся суть переговоров........
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11 час.
Юрий Золотарев
Я не кровожаден, но: лучше, чтобы все они, бандеровское семя, СДОХЛИ!!
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11 час.
A
Antanas
Бесмысленная резня.Украине победы не видать.👍👍👍👍👍.
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9 час.

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