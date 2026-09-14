СК России изъял более 58,6 млн рублей в деле о нелегальных играх

В Липецке завершено расследование дела против 10 человек, обвиняемых в незаконной организации азартных игр с доходом свыше 58,6 млн рублей.
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