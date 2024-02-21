Фестиваль обучающих роликов.

Педагоги учреждения образования ´Детский сад №78 г. Бобруйска´ поучаствовали в фестивале.Воспитатели дошкольного образования нашего учреждения приняли участие в фестивале обучающих роликов (челлендж) ´Воспитатель дошкольного образования - это престижно!´Сюжет ролика был построен на связи поколений людей, которые пришли в эту профессию и показано по .