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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Фестиваль обучающих роликов.

Фестиваль обучающих роликов.

Педагоги учреждения образования ´Детский сад №78 г. Бобруйска´ поучаствовали в фестивале.Воспитатели дошкольного образования нашего учреждения приняли участие в фестивале обучающих роликов (челлендж) ´Воспитатель дошкольного образования - это престижно!´Сюжет ролика был построен на связи поколений людей, которые пришли в эту профессию и показано по .

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