Более 100 беспилотников сбили над российскими регионами этой ночью

Минувшей ночью более 100 беспилотников атаковали российские регионы. В Министерстве обороны сообщили, что над Крымом сбили 51 дрон, 44 - над Краснодарским краем, шесть над Белгородской областью и еще один - над Курской.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии