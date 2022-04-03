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Крах банды "Главснимшуб", или как боролись с бандитизмом в Приморье

Крах банды "Главснимшуб", или как боролись с бандитизмом в Приморье

Занимательными фактами о полиции поделились в приморском управлении МВД. Так, в 1920-х годах в регионе активно велась борьба с бандитизмом.

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