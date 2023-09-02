Мигранты и миграция

РГ

Роман Гришаков

Да что вы русские кипиш поднимаете?Я русско грузинский еврей.Никакого террора со стороны мигрантов-таджиков узбеков и т.д и т.п. в Москве и Подмосковье я не наблюдал.Гонор у них есть.И это понятно.Каждый выживает в меру своих возможностей.Я если честно больше от коренных россиян терплю оскорбления и обман чем от этих несчастных мигрантов.Они всегда вежливы и более менее честны...Да и Котельниками пугать людей не надо.В смысле мигрантским беспределом.Вполне адекватные жители-мигранты района.У меня лично к порядочным мигрантам претензий нет.