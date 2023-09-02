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Мигранты и миграция

Мигранты и миграция

В России обостряется проблема миграции и мигрантов. Ситуация - особенно с учетом СВО - балансирует на грани вспышки насилия.

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Комментарии
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РГ
Роман Гришаков
Да что вы русские кипиш поднимаете?Я русско грузинский еврей.Никакого террора со стороны мигрантов-таджиков узбеков и т.д и т.п. в Москве и Подмосковье я не наблюдал.Гонор у них есть.И это понятно.Каждый выживает в меру своих возможностей.Я если честно больше от коренных россиян терплю оскорбления и обман чем от этих несчастных мигрантов.Они всегда вежливы и более менее честны...Да и Котельниками пугать людей не надо.В смысле мигрантским беспределом.Вполне адекватные жители-мигранты района.У меня лично к порядочным мигрантам претензий нет.
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9 час.
Юрий Селиванов
Вот пример решительного мэра. Побольше бы таких.
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5 час.
э
эля
Табацкую на МЕСТО!!
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55 мин.

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