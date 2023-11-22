В Магадане полицейские приняли участие в проекте «Несложный вопрос о ЗОЖ»

В Молодежном центре в рамках проекта «Несложный вопрос о ЗОЖ» состоялась просветительская беседа, в ходе которой более 200 школьников и студентов обсудили со спикерами последствия потребления табака, алкоголя и наркотических средств.
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