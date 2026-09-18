Руководитель кадрового агентства Оксана Волкина: как изменился рынок труда в Крыму и какие ошибки в резюме мешают найти работу

Где не место свадебным фотографиям, почему «захлопнулась» ниша IT, а натальные карты вряд ли спасут от карьерного тупика? Об этом и многом другом мы говорили с экспертом в области рынка труда, руководителем кадрового агентства, HR-специалистом Оксаной Волкиной.
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