Руководитель кадрового агентства Оксана Волкина: как изменился рынок труда в Крыму и какие ошибки в резюме мешают найти работу

Где не место свадебным фотографиям, почему «захлопнулась» ниша IT, а натальные карты вряд ли спасут от карьерного тупика? Об этом и многом другом мы говорили с экспертом в области рынка труда, руководителем кадрового агентства, HR-специалистом Оксаной Волкиной.