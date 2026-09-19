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Явка на выборы в Госдуму превысила 40%

Явка на выборы в Госдуму превысила 40%

Явка на выборы в Государственную думу по состоянию на 18:15 мск 19 сентября 2026 года составила 40,01%.

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