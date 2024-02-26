Достижения в развитии спортивной инфраструктуры представила Новосибирская область в День спорта на ВДНХ

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов в рамках Дня спорта на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ выступил на экспертной панели«Результаты федерального проекта «Спорт – норма жизни», рассказав, какая работа была проведена за эти годы в нашем регионе по развитию спортивной инфраструктуры в рамках нацпроекта «Демография», инициированного Президентом РФ.