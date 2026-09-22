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Царьград

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МВД: В Омской области автомобиль сбил насмерть 50-летнего мужчину

МВД: В Омской области автомобиль сбил насмерть 50-летнего мужчину

В Омской области на автомобильной дороге произошло смертельное ДТП: автомобиль ВАЗ-21043 сбил 50-летнего мужчину в инвалидной коляске.

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