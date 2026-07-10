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Регионы России

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Испания против Бельгии: главный тренер назвал матч четвертьфинала ЧМ-2026 серьёзным испытанием

Испания против Бельгии: главный тренер назвал матч четвертьфинала ЧМ-2026 серьёзным испытанием

Тренер также выразил уверенность в атаках вингера Ламина Ямаля, отметив: «В атаке он себя проявит». Особое внимание де ла Фуэнте уделил коллективным усилиям команды, подчеркнув, что успех сборной строится на единстве и командной работе, а не на индивидуальном блеске отдельных игроков.

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