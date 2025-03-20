«Хочу домой»: что известно о деле школьницы, которую похитили в Ачинске

Начнем мы с истории, за которой с замиранием сердца сегодня наблюдала вся страна. С самого утра, после того, как в Сети стали появляться видесоощения 15-летней школьницы из провинциального городка Ачинска, утверждающей, что ее похитили.
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