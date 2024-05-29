Президент Таджикистана Эмомали Рахмон может помиловать граждан республики, обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», после их экстрадиции на родину, сообщил NEWS.
Стало известно, как террористы из «Крокуса» могут избежать ответственности
Комментарии
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Патриот Сусанин
ВАЛЕРИЙ, они ОЧЕНЬ НУЖНЫ ЖИВЫМИ, чтобы НАЙТИ и, ПОКАЗАТЕЛЬНО, НАКАЗАТЬ ЗАКАЗЧИКОВ, чтобы у остальных "доброхотов" мозг ВСТРЕПЕНУЛСЯ на предмет дырки в нем или веревки на ПОДЛОЙ ШЕЕ!!!💪💪💪💯💯💯
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1 час.
ПС
Патриот Сусанин
Если власть отдаст этих НЕЛЮДЕЙ "другу" Рахмону, то это верный признак, что ЭТО УЖЕ НЕ НАША ВЛАСТЬ!!!💯💯💯
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1 час.
тн
татьяна неструева
даже не сомневаюсь точно так же как в 90г уничтожили русских националистов под корень русские до сих пор бояться даже себя защищать и свои семьи .
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26 мин.
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