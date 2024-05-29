Стало известно, как террористы из «Крокуса» могут избежать ответственности

Патриот Сусанин ВАЛЕРИЙ, они ОЧЕНЬ НУЖНЫ ЖИВЫМИ, чтобы НАЙТИ и, ПОКАЗАТЕЛЬНО, НАКАЗАТЬ ЗАКАЗЧИКОВ, чтобы у остальных "доброхотов" мозг ВСТРЕПЕНУЛСЯ на предмет дырки в нем или веревки на ПОДЛОЙ ШЕЕ!!!💪💪💪💯💯💯

ПС Патриот Сусанин Если власть отдаст этих НЕЛЮДЕЙ "другу" Рахмону, то это верный признак, что ЭТО УЖЕ НЕ НАША ВЛАСТЬ!!!💯💯💯