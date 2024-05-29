СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 195 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • татьяна неструева
    даже не сомневаюсь   точно так же  как в 90г  уничтожили русских националистов  под корень  русские до сих пор  боять...Стало известно, к...
  • Патриот Сусанин
    СЕРГЕЙ, потому что "друг" Рахмон ОБИДИТСЯ, а с мнением КОРЕННЫХ народов страны уже ДАВНО власти, ПРОСТО, НЕ СЧИТАЮТСЯ...БОЛЕЕ 17 ТЫСЯЧ ТА...
  • Сергей Ульмасов
    Почему не расстрелями при попытке прорыва?БОЛЕЕ 17 ТЫСЯЧ ТА...

Стало известно, как террористы из «Крокуса» могут избежать ответственности

Стало известно, как террористы из «Крокуса» могут избежать ответственности

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон может помиловать граждан республики, обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», после их экстрадиции на родину, сообщил NEWS.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Патриот Сусанин
ВАЛЕРИЙ, они ОЧЕНЬ НУЖНЫ ЖИВЫМИ, чтобы НАЙТИ и, ПОКАЗАТЕЛЬНО, НАКАЗАТЬ ЗАКАЗЧИКОВ, чтобы у остальных &quot;доброхотов&quot; мозг ВСТРЕПЕНУЛСЯ на предмет дырки в нем или веревки на ПОДЛОЙ ШЕЕ!!!💪💪💪💯💯💯
Ответить
1 час.
ПС
Патриот Сусанин
Если власть отдаст этих НЕЛЮДЕЙ &quot;другу&quot; Рахмону, то это верный признак, что ЭТО УЖЕ НЕ НАША ВЛАСТЬ!!!💯💯💯
Ответить
1 час.
тн
татьяна неструева
даже не сомневаюсь   точно так же  как в 90г  уничтожили русских националистов  под корень  русские до сих пор  бояться  даже себя защищать и свои  семьи .
Ответить
26 мин.

Картина дня

наверх