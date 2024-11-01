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Царьград

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Производители объяснили, почему масло не может стоить дёшево

Производители объяснили, почему масло не может стоить дёшево

Цена на продукт обусловлена недешёвым составом.Сливочное масло не может быть дешёвым, так как оно содержит много не самых дешёвых ингредиентов, которые необходимы для его производства.

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Комментарии
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Михаил Еграшин
&quot;оно содержит много не самых дешёвых ингредиентов&quot; - этим всё сказано. НПЗ цены заломил 🤣🤣🤣
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12 час.
Ли
Людмила ивановна
Производители хоть что докажут. Даже муху в супе посчитают за мясо.
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9 час.

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