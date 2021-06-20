Тайная доктринаРелигияПочему на Земле остался только один вид человека Почему на Земле остался только один вид человека Еще 100 тысяч лет назад Землю населяли несколько видов людей.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий Ильинов🗓 Карта недели 21.06 - 27.06 Ищи свой номер ⤵️ 1️⃣ Паж мечей - воспользуйтесь своими талантами в ситуации, когда потребуются осмотрительность, умение быстро проанализировать момент и принять решение. Возможно, для того чтобы принять решение, вам потребуется обращение к профессиональному консультанту с просьбой о помощи. Внимательно читайте контракты, договора. Не беритесь за несколько дел одновременно. Возможно будут вас окружать слухи и сплетни. Исполнение ваших планов может задерживаться. Аккуратнее с другом, он может оказаться вашим врагом. 2️⃣ Королева кубков - на неделе уделите особое внимание снам и сигналам, которые посылает ваше подсознание. Любящий друг может оказать вам помощь или у вас самих появится возможность проявить свою заботу. Возможно, ваша мама или женщина, сыграет значительную роль в будущих событиях. Прислушайтесь к ее мудрому совету. 3️⃣ Иерофант - возможно, на вашем пути появится мудрый человек, который поможет, даст совет. Возможно, вы примете участие в какой-то церемонии. Модет вас пригласят на прекрасное событие, мероприятие. Сейчас самое время обратиться к народной мудрости. Возможно, кто-то из вышестоящих лиц посодействует в решении вопроса в вашу пользу. Благодарю за лайки ♥️ 👍🏿 !!!Юрий ИльиновУщелье Чункурчак (также Чон-Курчак) — это одно из ближайших высокогорных ущелий к Бишкеку и вместе с тем, одно и красивейших в Чуйской области. Чункурчак обладает удивительной особенностью: в отличии от многих других ущелий Кыргызского хребта, оно протянулось с севера на восток, как бы вдоль хребта. Протяженность ущелья совсем небольшая, около 30 километров, однако это расстояние содержит в себе массу удивительных пейзажей. Здесь остроконечные снежные пики соседствуют с зелеными лугами, полными цветов, еловым лесом, столь редким в этой части Тянь-Шаня и красным грунтом, создающим неповторимый контраст цветов. Отдельного внимания заслуживает и дорога в Чункурчаке: живописный грунтовый серпантин с множеством витков, с которого открывается чудесный вид на близлежащие горы, а в западной части ущелья есть панорама на Чуйскую долину и Бишкек. Самая высокая часть ущелья — перевал Кызыл-Белес — располагается на высоте 2300 метров. Из природных достопримечательностей Чункурчака стоит выделить Голубиный водопад, который небольшим ручьем падает с внушительной высоты в 30 метров.Комментировать
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