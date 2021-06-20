Тайная доктрина

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Почему на Земле остался только один вид человека

Почему на Земле остался только один вид человека

Почему на Земле остался только один вид человека Еще 100 тысяч лет назад Землю населяли несколько видов людей.

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Юрий Ильинов
🗓 Карта недели 21.06 - 27.06 Ищи свой номер ⤵️ 1️⃣ Паж мечей - воспользуйтесь своими талантами в ситуации, когда потребуются осмотрительность, умение быстро проанализировать момент и принять решение. Возможно, для того чтобы принять решение, вам потребуется обращение к профессиональному консультанту с просьбой о помощи. Внимательно читайте контракты, договора. Не беритесь за несколько дел одновременно. Возможно будут вас окружать слухи и сплетни. Исполнение ваших планов может задерживаться. Аккуратнее с другом, он может оказаться вашим врагом. 2️⃣ Королева кубков - на неделе уделите особое внимание снам и сигналам, которые посылает ваше подсознание. Любящий друг может оказать вам помощь или у вас самих появится возможность проявить свою заботу. Возможно, ваша мама или женщина, сыграет значительную роль в будущих событиях. Прислушайтесь к ее мудрому совету. 3️⃣ Иерофант - возможно, на вашем пути появится мудрый человек, который поможет, даст совет. Возможно, вы примете участие в какой-то церемонии. Модет вас пригласят на прекрасное событие, мероприятие. Сейчас самое время обратиться к народной мудрости. Возможно, кто-то из вышестоящих лиц посодействует в решении вопроса в вашу пользу. Благодарю за лайки ♥️ 👍🏿 !!!
Юрий Ильинов
Ущелье Чункурчак (также Чон-Курчак) — это одно из ближайших высокогорных ущелий к Бишкеку и вместе с тем, одно и красивейших в Чуйской области. Чункурчак обладает удивительной особенностью: в отличии от многих других ущелий Кыргызского хребта, оно протянулось с севера на восток, как бы вдоль хребта. Протяженность ущелья совсем небольшая, около 30 километров, однако это расстояние содержит в себе массу удивительных пейзажей. Здесь остроконечные снежные пики соседствуют с зелеными лугами, полными цветов, еловым лесом, столь редким в этой части Тянь-Шаня и красным грунтом, создающим неповторимый контраст цветов. Отдельного внимания заслуживает и дорога в Чункурчаке: живописный грунтовый серпантин с множеством витков, с которого открывается чудесный вид на близлежащие горы, а в западной части ущелья есть панорама на Чуйскую долину и Бишкек. Самая высокая часть ущелья — перевал Кызыл-Белес — располагается на высоте 2300 метров. Из природных достопримечательностей Чункурчака стоит выделить Голубиный водопад, который небольшим ручьем падает с внушительной высоты в 30 метров.

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