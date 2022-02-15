В Алтайском крае задержаны подозреваемые в обмане граждан под предлогом «родственник попал в беду»

В дежурную часть отдела полиции по Октябрьскому району УМВД России по городу Барнаулу с заявлениями о мошенничестве обратились восемь граждан.
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