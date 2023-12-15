В Ростовской области задержан украинец-шпион, следивший за русской армией

Все добытые данные он передавал кураторам из украинской разведки.На территории Ростовской области обнаружен и задержан 40-летний гражданин Украины, которого подозревают в шпионаже за вооружёнными силами России.
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