Судно подверглось нападению хуситов у берегов Йемена

Власти расследуют инцидент, который произошел в 40 морских милях к югу от порта Моха (Йемен). По данным Управления морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) и Ambrey, контейнеровоз, направлявшийся из Джибути в город Джидда (Саудовская Аравия), подвергся нападению хуситов.
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