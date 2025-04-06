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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкину осталось забросить одну шайбу, чтобы побить рекорд Гретцки. 1.60 – забьет в матче против «Айлендерс»

Овечкину осталось забросить одну шайбу, чтобы побить рекорд Гретцки. 1.60 – забьет в матче против «Айлендерс»

«Вашингтон» на выезде сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Вашингтон» – фаворит с коэффициентом 1.

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