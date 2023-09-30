На Украине заявили о начале производства снарядов натовского калибра

На Украине начато производство снарядов калибра 155 мм, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. «На украинских предприятиях уже производятся артиллерийские боеприпасы и патроны, артиллерийские системы натовского калибра 155 мм», — приводит РИА Новости слова Кулебы.
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