Житель Удмуртии подозревается в незаконном хранении более 22 килограммов бездымного пороха

Сотрудниками межрайонного отдела № 6 Управления уголовного розыска МВД по Удмуртской Республике совместно с сотрудниками ОМВД России по Малопургинскому району выявлен факт незаконного хранения бездымного пороха.
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