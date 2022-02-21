Происшествия

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Житель Удмуртии подозревается в незаконном хранении более 22 килограммов бездымного пороха

Сотрудниками межрайонного отдела № 6 Управления уголовного розыска МВД по Удмуртской Республике совместно с сотрудниками ОМВД России по Малопургинскому району выявлен факт незаконного хранения бездымного пороха.

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