Госсекретарь Блинкен: Запад изыскивает возможность передачи замороженных активов РФ Киеву

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил о том, что Запад ищет юридическое обоснование для передачи Украине замороженных активов Москвы на 300 миллиардов долларов и можно не сомневаться, что обязательно найдет.
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