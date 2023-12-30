СМИ: украинских мужчин "выездных" категорий не выпускают за границу

Global look press/Keystone Press Agency/Dominika Zarzycka С 29 декабря на украинских КПП теперь не выпускают за границу мужчин, принадлежащих к числу людей, которым раньше можно было покидать страну, пишет издание "Страна".
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